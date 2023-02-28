«النواب» يوافق نهائيا على تعديلات التعريفة الجمركية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.

عرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أمام الجلسة العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أنه يأتي تماشيا مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

ولفت النائب إلى أن قرار رئيس الجمهورية يساهم أيضا في تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها، فضلا عن توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.