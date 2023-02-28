«النواب» يوافق نهائيا على تخفيض 70% من جمارك سيارات المصريين بالخارج

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون تيسيرات المصريين في الخارج لاستيراد السيارات الذي نص على تخفيض 70% من قيمة الضريبة الجمركية ولا يسري التخفيض على ضريبة القيمة المضافة والجدول ورسم التنمية.

المصريون في الخارج

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إجراء عدد من التعديلات بمشروع القانون، بناء على طلبي إعادة المداولة المقدمين من النائب أشرف رشاد، ومصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

واستعرض النائب أشرف رشاد، التعديل المقدم منه، مؤكدًا ضرورة وجود نص يحدد موعد أقصى لإصدار الأحكام التنفيذية بالقانون، خلال أسبوع من تاريخ العمل به، وهو ما وافقت عليه الحكومة.

مجلس النواب ومشروع قانون تخفيض السيارات للمصريين في الخارج

كما طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بتوضيح موقف المصري في الخارج الذى يتراجع بإرادته عن طلب استيراد سيارة، بعدما كان دفع قيمة الوديعة ولم يتم الاستيراد، مطالبا بأن يتم تحديد ذلك الأمر في القانون.

بينما عقب عليه المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، بأن تلك النقطة هامة بالفعل وأغفلها القانون، مشيرًا إلى أنه سيتم معالجتها من خلال النص على أن من حصل على موافقة، أن يتقدم بطلب لاسترداد قيمة الوديعة التي دفعها، خلال ثلاث أشهر من تاريح تقديد الطلب، على أن يتم الاسترداد بالعملة المحلية وفقًا لسعر الصرف في يوم الاسترداد.