ضبط مليون قطعة ألعاب نارية داخل مخزن بالجمالية في القاهرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزي الألعاب النارية، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن مستأجر بدائرة القسم، مكاناً لتخزين الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعثر بداخله على 49 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي مليون و600 ألف صاروخ مختلفة الأحجام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.