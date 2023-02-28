«الداخلية» تواصل مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع مع قرب حلول شهر رمضان

أعلنت وزارة الداخلية، عن تواصل مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع مع قرب حلول شهر رمضان، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

ووفق بيان وزارة الداخلية، فإن فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد»، متواصلة بمختلف أنحاء الجمهورية، تحت رعاية رئيس الجمهورية والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023، بهدف توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وذكر البيان أنه تقرر بداية من يوم 18 فبراير الجاري، زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة لتصل إلى 31 سلسلة تجارية بإجمالي 1074 فرعا على مستوى الجمهورية ، فضلاً عن إقامة 4 معارض رئيسية «سرادقات» بالقاهرة والجيزة، و36 معرضا فرعيا أمام السلاسل التجارية المشاركة بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية.

كما تم التنسيق مع مسؤولي عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بـ5 سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية «مستلزمات رمضان» وكذا السلع المعمرة والسجاد والمفروشات وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات التي لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة وذلك طوال فترة المبادرة، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

كما تواصل منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، موضحة على الصفحة الرسمية للوزارة، والدفع بسيارات المنظومة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.