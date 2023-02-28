السيسي: العلاقات المصرية المجرية نموذجا يحتذى به في العالم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ العلاقات بين مصر والمجر نموذجا يحتذى به في العالم، الذي يمر بصعوبات وتحديات لم يألفها على مدار عقود طويلة، موضحا أنّ تميّز العلاقات يعود إلى التفاهم المشترك والاحترام المتبادل لمواقف البلدين، فضلا عن التوافق السياسي بين البلدين إزاء كثير من القضايا الدولية.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، أنّ مباحثاته مع «أوربان» اليوم تطرّقت إلى سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وجرى التوافق على الفائدة التي تعود على المستثمرين المجريين من الاستثمار في مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتابع الرئيس، أنّ اللقاء شهد التأكيد على أهمية الروابط المشتركة بين مصر والمجر، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال الزراعة والعمل على زيادة عدد السائحين بين البلدين.