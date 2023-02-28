السيسي يبحث توطين صناعة عربات السكة الحديد في مصر مع رئيس وزراء المجر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مباحثاته مع رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، التي عقدت اليوم في قصر الاتحادية، تطرّقت إلى مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في مجالات «النقل، والتجارة، والصناعة، والسياحة، والزراعة، والري، وإدارة المياه، والثقافة، والتعليم».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء المجر، في قصر الاتحادية، أنّ المباحثات شهدت أيضا التأكيد على أهمية تنفيذ العقد المبرم لتوريد 1350 عربة قطار سكة جديد من المجر، خلال الأطر الزمنية المتفق عليها، فضلا عن التطرق إلى ضرورة بحث سبل التعاون المشترك لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية بمصر.

ووجّه الرئيس السيسي، الشكر إلى المجر، بعد قرار السلطات المدنية بزيادة عدد المنح الدراسية الجامعية وما بعد الجامعية المقدمة إلى مصر لتصبح 200 سنويا، اعتبارا من العام الدراسي 2023-2014، معربا عن تطلعه لزيادة عدد المنح مستقبلًا، في ضوء الاستفادة التي يحظى بها الطلاب المصريين.