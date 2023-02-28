رئيس وزراء المجر: لولا مصر لكانت أوروبا غارقة في المشكلات

قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن بلاده أمام فرصة كبيرة من خلال علاقاتها مع مصر بالعمل ضد التكتلات بين الشرق والغرب، وبلادنا ممتنة بشكل خاص لمصر بشأن قضية الهجرة، ونسعى لمساعدة كل شعب على أن يبقى في بلده ويعيش بكرامة، ولذلك يجب أن نأخذ موقفًا واضحًا من الهجرة غير الشرعية.

وأضاف رئيس الوزراء المجري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنعقد بقصر الاتحادية: «ونجد أن هناك خط دفاع لأوروبا بشمال أفريقيا وقلعة الحصن فيها مصر، فلولا وجود مصر وسياستها لكانت أوروبا غارقة بمشاكلها».

وتابع أن «استقرار مصر والعمل الذي تقوم به مصر مرتبط بأمن أوروبا وأمن بلادنا ويجب أن تكون أوروبا ممتنة على العمل الذي تقومون به».