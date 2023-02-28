تكريم يحيى الفخراني وسهير رمزي ومحمود حميدة بمهرجان «الكاثوليكي للسينما»

​​عقدت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كلٍ من مجدي سامي وميشيل ماهر عدّة اجتماعات لبحث ترتيبات إقامة المهرجان في دورته الحادية والسبعين، وكذلك اختيار الفنانين وصُنّاع السينما، الذين سيتم تكريمهم خلال فعاليات حفل الافتتاح لأقدم مهرجان سينمائي في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط، وهو مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما لعام 2023.

تأجيل فعاليات المركز الكاثوليكي المصري للسينما

وقررت اللجنة العُليا، تأجيل فعاليات المهرجان في دورته الحادية والسبعين، لتكون خلال الفترة من الجمعة الموافق 5 مايو وحتى الجمعة الموافق 12 مايو2023، وذلك ليواكب حفل افتتاح قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بعد تجديدها تجديدًا شاملًا وتغيير كراسيها بالكامل وإضافة العديد من أحدث أجهزة الإضاءة والتحكم.

كما أكدت اللجنة العُليا للمهرجان، الإعلان لاحقًا عن الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية للمهرجان، هذا ويشارك بالمهرجان ولأول مرة منذ تأسيسه أفلامًا بالمسابقة الرسمية لم يتم عرضها تجاريًا بدور العرض حيث تم عرضها ومشاركتها في مهرجانات سينمائية أو عبر بعض المنصات، مما استوجب على اللجنة تعديل بعض بنود لائحة اختيار الأفلام لتتماشى مع الوضع الراهن لشركات الإنتاج والتوزيع.

تفاصيل جوائز المركز الكاثوليكي المصري للسينما

كما قررت اللجنة العُليا للمهرجان وبإجماع الآراء منح الجوائز التالية:

• جائزة الريادة السينمائية لكل من:

يحيى الفخراني​

محمود حميدة​

سهير رمزي

هناء الشوربجي​​

• جائزة فريد المزاوي

المخرجة إنعام محمد علي

• جائزة الأب يوسف مظلوم

سامي مغاوري

• جائزة المركز الخاصة​​

المطرب مدحت صالح

• جائزة الإبداع الفني لكل من:

​مدحت العدل

هشام نزيه

نادر عدلي

أيمن أبو المكارم

• جائزة التميّز الإعلامي:

محمود سعد

أما بالنسبة للأعمال الدرامية التي قُدمت عام 2022 فقد قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح الجوائز التالية:

جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي:

نيللي كريم ​عن دورها في مسلسل «فاتن أمل حربي»

جائزة أحسن ممثل في عمل درامي:

أحمد أمين​​ عن دوره في مسلسل «جزيرة غمام»

جائزة المركز التشجيعية: تارا عماد

جدير بالذكر، أن لجنة تحكيم الأفلام لهذا العام سيتم الإعلان عنها لاحقًا، بالتزامن مع إعلان الأفلام المشاركة بالدورة الحادية والسبعين لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما.