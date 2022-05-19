غادة رجب تحيي حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما

اختارت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، وعضوية مجدي وميشيل ماهر، المطربة غادة رجب، لإحياء حفل افتتاح المهرجان، لتُقدم باقة من أغانيها المتنوعة.

لميس سلامة تُقدم حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي

كما اختارت اللجنة مهرجان المركز الكاثوليكي، المذيعة والإعلامية لميس سلامة لتقديم فقرات حفلي افتتاح وختام المهرجان للعام الثاني على التوالي، المُقرر انطلاقه غدًا الجمعة 20 مايو.

تكريم اسمي سمير غانم ودلال عبد العزيز في مهرجان المركز الكاثوليكي

وكانت اللجنة العُليا للمهرجان، قررت في وقت سابق أن تحمل دورة هذا العام شعار «سبعون عاما من العطاء»، وذلك لدور المركز ورسالته الإنسانية والفنية على مدار سبعين عاماً منذ بدء نشاطه ومهرجانه السنوي، كما قررت تكريم خاص لاسمي الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز خلال حفل افتتاح المهرجان والمقرر إقامته يوم الجمعة 20 مايو 2022، على أن تتسلم هذا التكريم ابنتيهما الفنانة دنيا سمير غانم.

تعرف على الفنانين المُكرمين في حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي

أما عن تكريمات الدورة السبعين، والتي سيتم منحها خلال حفل افتتاح المهرجان، فقد قررت اللجنة العُليا للمهرجان منح الجوائز التالية:

جائزة الريادة السينمائية: للفنانة سميرة أحمد

جائزة المركز الخاصة: للفنانة إلهام شاهين

جائزة فريد المزاوي: للمخرج مجدي أحمد علي

جائزة الأب يوسف مظلوم: للفنان محمد صبحي

جائزة التميّز الإعلامي: للإعلامية درية شرف الدين

جائزة الإبداع الدرامي: للفنان أحمد عبد العزيز

جائزة الإبداع الفني: للمطرب هاني شاكر