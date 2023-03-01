انهيار منزل من 3 طوابق في جرجا بسوهاج

شهدت دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، انهيار منزل غير مأهول بالسكان مكون من 3 طوابق، دون حدوث إصابات، تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الانهيار وتشكيل لجنة من الوحدة المحلية لفحص المنازل المجاورة وتحديد سبب الانهيار.

إخطار مدير أمن سوهاج

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بانهيار منزل مكون من 3 طوابق غير مأهول بالسكان بدائرة قسم شرطة جرجا ولا توجد إصابات بشرية.

انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة البحث الجنائي وقادها وضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، يفيد بانهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق غير مأهول بالسكان ملك كل من «مكرم س غ» 59 سنة موظف، و«بثينه ب س ا» 57 سنة موظفة، ويقيمان بذات الناحية.

وتم إخطار الوحدة بجرجا جنوب سوهاج والتي أنتقلت وشكلت لجنة من الإدارة الهندسية بالمجلس لإعداد التقرير اللازم، وتحرير محضر بالواقعة والعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيق التي تولت التحقيق.