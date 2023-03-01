الإعلان عن عن كُتاب القائمة القصيرة لـ«البوكر 2023».. بينهم ميرال الطحاوي

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية صباح اليوم الأربعاء عن روايات القائمة القصيرة في دورتها الـ16، على أن يُعلن عن الكاتب والرواية الفائزة بالجائزة في الدورة في احتفالية تنظم في أبو ظبي في الأحد 21 مايو 2023، وتُبث افتراضياً.

روايات القائمة القصيرة لـ«البوكر 2023»

وتضم روايات القائمة القصيرة للبوكر 2023، كلا من:

«أيام الشمس المشرقة» لـ ميرال الطحاوي- مصر

«مُنّا» لـ الصديق حاج أحمد- الجزائر

«حجر السعادة» لـ أزهر جرجيس- العراق

«كونشيرتو قورينا إدواردو» لـ نجوى بن شتوان- ليبيا

«الأفق الأعلى» لـ فاطمة عبد الحميد- السعودية

«تغريبة القاف» لـ زهران القاسمي- عمان

جائزة البوكر 2023

ويحصل كل من المرشّحين الـ6 في القائمة على 10 آلاف دولار، كما يحصل الفائز بالجائزة على 50 ألف دولار إضافية.

لجنة التحكيم في جائزة البوكر:

وتضم لجنة التحكيم الشاعر المغربي محمد الأشعري، رئيس لجنة التحكيم ، د. ريم بسيوني، أكاديمية وروائية مصرية؛ وتيتز روك، أستاذ جامعي ومترجم سويدي؛ وعزيزة الطائي، كاتبة وأكاديمية عُمانية؛ وفضيلة الفاروق، روائية وباحثة وصحافية جزائرية، وياسين عدنان، عضو مجلس الأمناء، وفلور مونتانارو، منسقة الجائزة.