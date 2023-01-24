ناصر عراق عن وصول روايته «الانتكخانة» إلى قائمة البوكر: لكل مجتهد نصيب

عبر الكاتب ناصر عراق صاحب رواية «الانتكخانة»، عن سعادته بوصول روايته للقائمة الطويلة لجائزة البوكر هذا العام التي أعلنت اليوم، قائلا: «أمر يسعدني جدا ومفرح جدا، وأتخيل أن لكل مجتهد نصيب، وأظن أني حاولت الاجتهاد في كتابة هذه الرواية والاحتشاد لها بالمعلومة والفكرة والخيال وباللغة».

أضاف «عراق» لـ «الوطن»: «ليست هذه أول مرة تصل إحدى رواياتي إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر، روايتي العاطل وصلت إلى القائمة الطويلة ثم القائمة القصيرة، في الدورة الخامسة في 2012»، كذلك فازت روايتي «الأزبكية» بجائزة كتارا الكبرى في 2016.

عراق: الجوائز تعزز ثقة المرء بنفسه

أكد عراق أن الجوائز تعزز ثقة المرء بنفسه وتفرح الإنسان، لكن المرء الحقيقي والكاتب المبدع الجاد الموهوب، يكتب تحت ضغط إلحاح داخلي يدفعه دفعا إلى الكتابة للتعبير عن رأيه وأفكاره في الحياة والناس والحب والغرام والموت والعمل.

وقال: كل القضايا الكبرى يحولها الكاتب إلى أحداث روائية من لحم ودم، لكنه لا يفكر في جائزة على الإطلاق أثناء الكتابة، لكن بعد أن ينتهي من العمل الروائي، وتأتي الجائزة فهذا أمر مفرح وبهيج بلا جدال.

وتابع «عراق»: عندما تلقيت خبر وصول الرواية إلى القائمة الطويلة للبوكر، سعدت كثيرا وتذكرت على الفور والدي المرحوم عبدالفتاح عراق الذي كان له الفضل الأول في والأكبر والأهم في نشأتي وتكويني الثقافي والفكري فقد كان مثقفا عصاميا بامتياز.

وأوضح: «كذلك تذكرت أشقائي الكبار الذين رحلوا وأخي الأكبر المهندس فكري، الذي يبلغ الآن 76 عاما، فهو أيضا علمنى مع أشقائي ما لم أكن أعلم، هؤلاء كان لهم الفضل الكبير علي وتذكرت أيضا أبنائي هديل وعمر وباسم وتمنتياتي لهم أن تكون حياتهم أكثر سعادة من حياتنا.

وبالمناسبة أيضا تذكرت العباقرة من المبدعين المصريين الأفذاذ الذين تأثرت بهم وتعلمت منهم ومن بينهم الدكتور طه حسين وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ ونجيب الريحاني ويوسف وهبي وأم كلثوم ومحمود مختار والنحاتين والرسامين لأنه بشكل أو بآخر استفدت من إبداعاتهم الفذة وتعلمت منهم.

واختتم: ولا ريب عندي في أن رواياتي بها ظلال ما تعلمت من هؤلاء، وأشكر لجنة تحكيم الجائزة ودار النشر التي تحمست لنشر الروية، وأصدرتها في أكثر من طبقة ولائق وجميل، وتمنياتي لجميع المصريين بتحقيق نجاحات أكبر وأكبر في المستويات الأخرى من الجائزة.

القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2023

وأعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية عن الروايات المرشّحة للقائمة الطويلة بدورتها للعام 2023، والتي تبلغ قيمة جائزتها 50 ألف دولار أمريكي، حيث تتضمن القائمة 16 رواية، بينهم 4 كتاب مصريين، وحسب الموقع الرسمي للجائزة سيتم إعلان القائمة القصيرة للبوكر يوم 22 مارس المقبل.