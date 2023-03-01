«الداخلية»: ضبط 15 ألف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

كثيف أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

1) الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

2) الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 15037 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

3) الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 199 قضية فىيعدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 145 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مباني، محلات دون ترخيص)، وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.