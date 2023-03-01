تفاصيل جديدة في قتل «منجد المعادي».. المتهم استأجر شقة لتنفيذ الجريمة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة مقتل منجد على يد زوج خطيبته السابقة بسبب خلافات بينهما، وقيامه بتقطيع جثته إلى أشلاء ووضعها في 7 أكياس بلاستيك سوداء اللون، والتخلص منها في منطقة مهجورة على كورنيش المعادي، بأن المتهم استأجر شقة في منطقة حدائق حلوان، وتحديدا بالقرب من محل التنجيد الخاص بالمجني عليه، قبل عدة أشهر من إرتكاب الواقعة.

استدراج المجني عليه

وذكرت التحقيقات أن المتهم نجح في استدراج المجني عليه إلى تلك الشقة، وبمجرد دخوله سدد له المتهم 6 طعنات في البطن، و4 في الظهر للتأكد من وفاتة، وقام بتقطيع جثة المجني عليه لأشلاء ووضعها في 7 أكياس بلاستيك، والتخلص منها في منطقة العثورعليها على كورنيش المعادي.

بداية البلاغ بالواقعة

وتلقى مأمور قسم شرطة المعادي بلاغا بتغيب منجد يدعي أيمن ع 42 سنة، ومقيم في كوتسكا بحلوان، وله محل تنجيد بمنطقة حدائق حلوان منذ عده أيام، وبإجراء التحريات تبين وجود خلاف بين زوج خطيبة المجني عليه السابقة والمقيم بمنطقة كوتسكيا، وأكدت التحريات بوجود شبهه جنائية في الوفاة، وأن زوج خطيبة المجني عليه السابقة وراء إرتكاب الواقعة

ضبط المتهم واعترافه بارتكاب الجريمة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بإرتكاب الواقعة، وأوضح وجود خلافات قرر على أثرها التخلص من المجني عليه، وتابع بأنه في سبيل تنفيذ جريمته استأجر شقة بالقرب من محل المجني عليه في منطقة حدائق حلوان، وتمكن من استدراج المجني عليه إلى لشقة، وسدد له 10 طعنات في الصدر والبطن حتى تأكد من موته.