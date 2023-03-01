«العربي للتأمين»: الكوارث والتحديات الراهنة في حاجة إلى جهود الاكتواريين

في ظل ما تشهده صناعة التأمين العالمية بوجه عام والعربية بوجه خاص من تحديات، تزداد الحاجة إلى كوادر بشرية قوية قادرة على دفع عجلة التطوير.

إنشاء رابطة للأكتواريين

انطلاقا من هذا، وتحقيقا لأهداف الاتحاد العام العربي للتأمين بأن يكون داعماً لصناعة التأمين العربية من أجل تطويرها وتكاملها، ارتأت الأمانة العامة إنشاء رابطة للأكتواريين للاهتمام بهذه المواضيع وبلورة استراتيجيات وحلول تساعد صناعة التأمين على مواجهة هذه التحديات.

تكاثر وتيرة وحدة الأخطار الناشئة

ووفقا لبيان صحفي، علق الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين شكيب أبوزيد، على تبعات الأخطار الناشئة كالأوبئة والكوارث الطبيعية والسيبرانية، وضرورة خلق حلول تأمينية للتقاعد والتأمين الصحي الشامل، وتزداد الحاجة إلى الدراسات والنمدجة المستقبلية وإلى الأكتواريين المتخصصين.

اجتماع بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للأكتواريين

وسيقوم الاتحاد العام العربي للتأمين بتنظيم اجتماع بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للأكتواريين وباستضافة من جمعية شركات الضمان في لبنان سيعلن من خلاله تكوين رابطة الأكتواريين العرب وذلك يوم 17-03-2023 في مقر جمعية شركات الضمان في لبنان؛ وسيكون الحضور مقتصر فقط على الأكتواريين.

من الجدير بالذكر، أن شركة Shielders ستكون الراعي الذهبي وأن الاتحاد العام العربي للتأمين قد دعا عدد من المتخصصين على هامش الاجتماع التأسيس لرابطة الأكتواريين العرب، لتقديم نظرة شاملة حول كيفية تأثير تلك المخاطر على أوضاعنا الحالية وفي المستقبل، ومنهم:

- دكتورة جيهان منصور، رئيسة قسم الرياضيات بجامعة القديس يوسف في بيروت

- ابراهيم مهنا، مدير عام شركة أ.أ. مهنا وشركاه للخدمات أكتواريون واستشاريون.

- محمد بالبركة، المدير الفني للاكتتاب والتعويضات في SADA Assurances مجموعة DEVK

- عبد الرحيم الشافعي، مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية (FSEC)

- وسيم الطباع، رئيس الأكتواريين، شركة Shielders

وتأسس الاتحاد العام العربي للتأمين عام 1964 ويهدف إلى تطوير صناعة التأمين العربية والتكامل بين أطرافها.