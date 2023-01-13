«صحة المنوفية»: إنشاء مستشفى أشمون الجديد بنظام التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، تخصيص مساحة 7 أفدنة من اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، لإقامة مستشفى جديد بمدينة أشمون لخدمة الأهالي في المركز والقرى والمراكز المجاورة، في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة الصحية، وإضافة مستشفيات جديدة بأفضل النظم الصحية لتقديم خدمة صحية مميزة للمواطنين.

مستشفى أشمون الجديد

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مستشفى أشمون الجديد يقام على مساحة 7 أفدنة، ويتم تأسيسه بالمعايير الرسمية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تماشيًا مع استراتيجية الدولة للتحول نحو التأمين الصحي الشامل لخدمة المواطنين في محافظة المنوفية.

موعد تنفيذ مستشفى أشمون الجديد

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن مشروع إنشاء مستشفى أشمون الجديد سيتم البدء في تنفيذه خلال الـ6 أشهر القادمة، ويتم الآن الانتهاء من الإجراءات القانونية والاعتمادات المالية للمشروع للبدء في تنفيذه خدمة للمواطنين، وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية.

موعد إنشاء مستشفى الشهداء بالمنوفية

وأشار إلى أنه من بين الصروح الطبية الجاري تنفيذها فى الفترة القادمة في محافظة المنوفية، إنشاء مستشفى الشهداء المركزي بعد صدور القرار بإنشائه، مشيرًا إلى أن المشروع يخدم كل أهالي مركز الشهداء والقرى التابعة له، فضلاً عن المراكز المجاورة، وهدفه تطوير المنظومة الصحية في محافظة المنوفية.