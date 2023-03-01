«التضامن»: تنظيم قافلة طبية لفحص المرضى غير القادرين في الغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، تنظيم قافلة علاجية بالتعاون مع جمعية الأورمان، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 60 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرى «كوم عبود مركز بسيون، وكفر سبطاس مركز طنطا، وكفر الصارم مركز» سمنود في محافظه الغربية.

وجرى تنظيم القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى طنطا الجامعي، وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك) بتكلفة إجمالية 8465 جنيهًا.

تحمل نفقات انتقال المرضى

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الاورمان، في بيان صحفي، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

مشروعات صغيرة

وأوضح «شعبان»، أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.