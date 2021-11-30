محافظ الشرقية يبحث تعزيز أوجه التعاون مع جميعة الأورمان

التقى الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اللواء أركان حرب ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، لبحث وتعزيز أوجه التعاون بين المحافظة والجمعية لدعم القطاع الصحي، والارتقاء بكافة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفيات الحكومية ومنافذ تقديم الخدمة.

محافظ الشرقية يشيد بدور جمعية الأورمان

حضر اللقاء الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، والعميد محمد النجار مدير مديرية الإسكان، وسيد رجب، مدير جمعية الاورمان بالشرقية.

وأشاد محافظ الشرقية بدور جمعية الأورمان، التي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

دعم المنظومة الصحية

من جانبه أوضح مدير عام جمعية الأورمان، أن زيارته لمحافظة الشرقية تأتي في إطار دعم المنظومة الصحية بالمحافظة من خلال التنسيق بين الجمعية والمحافظة ومديريتي الصحة والإسكان والاتفاق على توقيع بروتوكول التعاون بينهم لتطوير قسمي الحضانات والغسيل الكلوي بمستشفى السعديين المركزي بمنيا القمح، شامل البنية التحية والأجهزة الطبية وذلك على نفقة الجمعية.

رفع كفاءة قسمي الحضانات والغسيل الكلوي بمستشفى السعديين المركزي

وخلال اللقاء، كلف المحافظ مدير مديرية الإسكان، بسرعة الانتهاء من إعداد المقايسات اللازمة لأعمال تطوير ورفع كفاءة قسمي الحضانات والغسيل الكلوي بمستشفى السعديين المركزي، وكذلك الاستفادة من بروتوكول التعاون والمقرر توقيعه خلال الأيام القادمة للنهوض بالمنظومة الصحية والعلاجية بالمستشفى.