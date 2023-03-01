ما هو يوم الانعدام التام للتمييز؟.. يحمل رمز الفراشة

يحتفل العالم كل عام في الأول من شهر مارس باليوم العالمي للانعدام التام للتمييز، الذي أطلقته الأمم المتحدة بالتعاون مع برنامجها المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز»، وكان الاحتفال به لأول مرة في الأول من مارس عام 2014.

اليوم العالمي للانعدام التام للتمييز، يهدف إلى إنهاء كل أشكال وأنواع التمييز بين البشر في العالم، وأطلق البرنامج في البداية لمساندة مرضى الإيدز، ثم تطور ليشمل القضايا الصحية وإزالة الأحكام التمييزية في القوانين والسياسات، ويهدف أيضًا إلى نشر المساواة والتسامح، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.

حفل ضخم ببكين.. بداية الاحتفال باليوم العالمي للانعدام التام للتمييز

وبدأ إطلاق اليوم العالمي لانعدام التمييز في 2014، عن طريق ميشيل سيديبي، المدير التنفيذي برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس «الإيدز»، وذلك بعد حفل ضخم بالعاصمة الصينية بكين، ويحمل اليوم العالمي رمز الفراشة.

وبدأ الاحتفال بذلك اليوم بالحدث الضخم بالعاصمة الصينية، إذ تم توجيه الدعوة لجميع الأشخاص لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للظهور ورفض التمييز والقضاء عليه، وخلال الاحتفال بإطلاق اليوم العالمي للانعدام التام للتمييز، شارك العديد من الأشخاص بأغان وقصائد وأفكار وأنشطة مستوحاة من «الفراشة»، وحاول المشاركون دعوة حكوماتهم إلى محاولة بذل الجهد للتخلص من التمييز ولحماية حقوق الإنسان.

بان كي مون: 38 دولة تفرض القيود والإقامة على مرضى «الإيدز»

ويعد التمييز انتهاكًا لحقوق الإنسان، إذ يحق لكل شخص العيش باحترام وكرامة، وفقًا لما أكده بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، قائًلا إن ما يقرب من 38 بلدًا ومنطقة تفرض القيود على الدخول والإقامة بها لأشخاص مصابين بـ«الإيدز».