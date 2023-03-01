انعقاد منتدى باكو العالمي «عالم اليوم: التحديات والآمال» مارس الجاري

تنعقد النسخة العاشرة من منتدى باكو العالمي في الفترة من 9 إلى 11 مارس 2023، في العاصمة الأذرية باكو، بعنوان «عالم اليوم: التحديات والآمال».

القضايا الراهنة لدول قارة آسيا ومستقبل أوروبا وأفريقيا

ويركز المنتدى، على إجابة بعض الأسئلة الملحة مثل التهديدات الجديدة والقديمة للأمن العالمي، والصحة من أجل السلام، وكيف يمكن الإصلاح من أجل تعددية فعالة، وممرات النقل التي تربط قارة أوروبا بقارة آسيا عبر أذربيجان ووسط البلاد.

كما سيجري التطرق إلى الحديث عن القضايا الراهنة لدول قارة آسيا، ومستقبل قارة أوروبا، مستقبل أفريقيا، ودور الصين في التنمية والأمن العالميين.

وبحسب البيان الصادر عن إدارة المنتدى، فأنه سيتناول القضايا في القطاعات الرئيسية بما في ذلك: الصحة للجميع، ومستقبل التعليم، العلم والتكنولوجيا والابتكار وكيفية تحويل الاقتصادات العالمية ومدن المستقبل والاستدامة والاقتصاد العالمي.

ويشارك أكثر من 400 شخصية عالمية بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات الحاليين والسابقين، والحائزين على جائزة نوبل، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني.

وكما هو الحال في كل عام، يهدف المنتدى إلى جلب حكمة وخبرة أعضائها المتميزين والمشاركين في نقاش مفتوح وغير مقيّد للتعلم من الماضي، وتقييم الحاضر، وتصور المستقبل.

مشاركة أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة خلال النسخ الماضية

وخلال السنوات العشر من انعقاده، شارك في المنتدى أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة حالي وسابق، وحائزين على جائزة نوبل، وأكثر من 4000 ممثل آخر رفيع المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني من أجل مناقشة كيفية للتغلب على أكثر تحديات العالم إلحاحا.