طرح بوستر مسلسل الكتيبة 101 لـ آسر ياسين وعمرو يوسف

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الكتيبة 101، البوستر الرسمي للعمل، بطولة الثنائي عمرو يوسف وآسر ياسين، المُقرر طرحه في موسم دراما رمضان 2023، عبر قناة أون حصريًا.

تفاصيل مسلسل الكتيبة 101

وينتمي مسلسل الكتيبة 101 للدراما الوطنية، وتدور أحداثه حول أبطال الكتيبة 101 وكيف نجحت في التصدي للتكفيريين والجماعات الإرهابية داخل سيناء.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

ويشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101، عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب عمرو يوسف، آسر ياسين، وهم: فتحي عبدالوهاب، وأحمد صلاح حسني، ووفاء عامر وآخرين، وهو من إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح، ويتكون المسلسل من 20 حلقة.