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علاء عرفة ينضم لمسلسل الكتيبة 101 المقرر عرضه في رمضان

كتب:

محمود الرفاعى
11:16 م | الأحد 19 فبراير 2023
علاء عرفة

علاء عرفة

بدأ الفنان علاء عرفة تصوير مشاهده في مسلسل «الكتيبة 101» الذي من المقرر بداية عرضه في الموسم الرمضاني 2023، ويشارك في بطولة المسلسل كل من النجم عمرو يوسف والنجم آسر ياسين، ومن إخراج محمد سلامة وتدور أحداث العمل حول أبطال الكتيبة 101 وكيف نجحت في التصدي للتكفيريين والجماعات الإرهابية داخل سيناء.

المسلسل من بطولة الفنان عمرو يوسف

يشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب النجمين عمرو يوسف، آسر ياسين، وهم كل من النجم فتحي عبدالوهاب، والفنان أحمد صلاح حسني كضيف شرف، والنجمة وفاء عامر وعدد كبير من النجوم، وهو من إخراج محمد سلامة، ومن تأليف إياد صالح ويتكون المسلسل من 30 حلقة.

المسلسل إخراج محمد سلامة يكثف عدد ساعات التصوير

ويكثف المخرج محمد سلامة عدد ساعات التصوير في الفترة الحالية وذلك بعد اختيار ومعاينة أماكن التصوير، وذلك لسرعة تسليم الحلقات الأولى من المسلسل في أسرع وقت ممكن تمهيدًا لطرح البرومو الدعائي للعمل خلال الأسابيع المقبلة لعرضه ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان المقبل 2023.

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