تاريخ العمل بالتوقيت الصيفي بمصر.. نظام يطبق في أوروبا وأمريكا

بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل المقبل، يعود العمل بالتوقيت الصيفي حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر اليوم، وذلك بعد توقف 7 سنوات عن العمل بالتوقيت الصيفي، بهدف ترشيد الطاقة والاستهلاك، ومن المنتظر أن يتم طرح القرار أمام البرلمان تمهيداً لتفعيله، وإصدار قانون بالعمل بالتوقيت الصيفي.

كيف تضبط الساعة على التوقيت الصيفي

وتعتبر مصر واحدة من الدول التي تطبق التوقيت الصيفي لترشيد الاستهلاك، ومن بينها أوروبا وأمريكا، ولضبط الساعة على التوقيت الصيفي يمكنك إضافة ساعة كاملة على الساعة الحالية لتقديمها، فإذا كان التوقيت الساعة الخامسة مساءً يمكنك اعتبارًا من أول شهر مايو 2023 تحويلها لتكون الساعة السادسة، وتعادل الساعة السادسة صباحاً في التوقيت الصيفي، الساعة الخامسة في التوقيت الشتوي.

استخدام الساعة الصيفية في مصر

وبدأ استخدام الساعة الصيفية في مصر عام 1945 في عهد حكومة النقراشي باشا، وفقًا لقانون 113 لسنة 1945، الذي ظهر في سياق الأزمة الاقتصادية خلال الحرب العالمية الثانية وارتفاع أسعار المحروقات، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وفي عام 1957 جرى تحديد التوقيت الصيفي من أول مايو وحتى نهاية سبتمبر، وفي عام 1988 بدأ التوقيت الصيفي من أول مايو حتى آخر سبتمبر عدا شهر رمضان، وفي عام 1995 جرى تعديل مواعيد التوقيت الصيفي ليصبح من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من سبتمبر، باستثناء شهر رمضان أيضا، واستمر العمل بهذا النظام حتى 2011، ثم توقف استجابة لمطالب شعبية حتى عام 2014، ثم عاد لمدة عام واحد في ظل أزمة الطاقة التي كانت تعيشها مصر.