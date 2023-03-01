موعد غلق المحال بعد إقرار التوقيت الصيفي رسميًا.. «الغرف التجارية» توضح

أعلن مجلس الوزراء، قبل قليل، موافقته على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، والذي كان قد تم إيقافه منذ فترة.

وأشار القرار إلى أنه سيتم تقديم الساعة القانونية بمقدار 60 دقيقة فبدلا من أن تكون الساعة 10 مساءا سيتم تعديلاها وتقديمها إلى 11 مساءا.

ولفتت إلى أنه سيتم العمل بالتوقيت الجديد اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2023، ويتكرر ذلك كل عام.

وقال أشرف خضر، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، إن تعديل المواعيد والعمل بالتوقيت الصيفي لن يؤثر على مواعيد غلق المحلات التجارية.

مد ساعات العمل خلال شهر رمضان

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن مواعيد عمل المحال التجارية تتضمن أن يكون موعد الغلق في الثانية عشر مساءً خلال شهر رمضان فقط، وعقب انتهاء شهر رمضان ستعود المواعيد إلى توقيتاتها الأصلية، وأشار إلى أن هناك عددا من القطاعات يتم استثنائها من هذه المواعيد وهي المطاعم والسوبر ماركت والصيدليات.