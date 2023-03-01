متحدث الوزراء لـ عزة مصطفى: صرف 2000 جنيه للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل انتقال 14 جهة ووزارة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، ومنها مجلس الوزراء، وذلك للعمل بشكل تدريجي.

انتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية

قال «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر قناة «صدى البلد»، إن المرحلة الأولى شملت نقلاً تدريجيًا لـ14 جهة بشكل جزئي، على أن يتم استكمال انتقال باقي الموظفين على مدار الأيام المقبلة.

وأضاف متحدث الحكومة، مساء اليوم، أن الموظف الذي سيفضل الاستمرار في سكنه الحالي، ويأتي إلى العاصمة الإدارية، سيصرف له بدل انتقال 2000 جنيه بداية من اليوم 1 مارس 2023.

وأوضح السفير نادر سعد، أن الموظف الذي فضّل التقديم من أجل الحصول على شقة في مدينة بدر للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة؛ سيتم صرف بدل سكن له؛ حيث يتم إنهاء إجراءات السكن الخاصة به حاليًا؛ على أن يتسلم وحدته الأيام المقبلة، بسعر أقل كثيرًا من السوق.

ولفت متحدث مجلس الوزراء إلى أن الموظف سيسدد ثمن هذه الوحدة من البدل الذي سيحصل عليه، وهو 4 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن الوحدة التي سيتسلمها الموظف كاملة التشطيب والمرافق.

مدينة بدر

وأشار إلى أن مدينة بدر التي سيسكن بها الموظفون العاملون بالعاصمة الإدارية، من أقدم المدن الجديدة التي تم إنشاؤها، ومزودة بكل الخدمات التي يحتاجها المواطن؛ من مدارس ومستشفيات ومرور، لافتا إلى أن هذه المدينة تم إنشاؤها قبل العاصمة الإدارية، ولا تنقصها خدمات.

وأكد متحدث الحكومة أنه سيكون هناك 3 وسائل لنقل العاملين بالعاصمة الإدارية من القاهرة ذهابًا وإيابًا؛ وهي المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف، وشبكة الأتوبيسات التي سيتم توفيرها في أماكن معينة بالقاهرة، بتوقيتات معينة لذهاب الموظفين وعودتهم، إلى جانب توفير اشتراك مواصلات شهري لمن يريد؛ بتوفير يصل إلى 50% من قيمة ما يتم إنفاقه على المواصلات يوميًا.