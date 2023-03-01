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عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على مد خدمة 520 طبيبا لمدة عامين بعد سن المعاش

كتب:

محمد مجدي
12:43 م | الأربعاء 01 مارس 2023
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الطلب المقدم من قبل وزارة الصحة والسكان، بشأن مد الخدمة للأطباء البشريين لمدة عامين بعد بلوغ سن المعاش لـ520 طبيبا.

كما وافق مجلس الوزراء على زيادة الاعتمادات المالية المقدمة من وزارة البيئة للمشاركة في تنفيذ الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال العام المالي الحالي 2022-2023.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.