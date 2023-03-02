فصل التيار الكهربائي عن بعض القرى بـ3 مراكز في كفر الشيخ اليوم

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا، فصل التيار الكهربائي اليوم الخميس، عن عدد من القري والمناطق بـ3 مراكز في المحافظة، بدءا من الساعة 8 صباحا حتى 3 عصرا، أي لمدة 7 ساعات.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال القطاع، إن القرى والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء، اليوم، هي قري «خليج بحري، وأبو خشبة، وخان الجني وتوابعها، وأرض الجمعية، والقني وتوابعها، وبرمبال، وجزء من منية المرشد، والبرانية وتوابعها، والشاعر وتوابعها»، بمركز مطوبس، و«مسير وتوابعها»، بمركز كفر الشيخ، و«الروضة وتوابعها»، بمركز سيدي سالم.

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

وذكر قطاع كهرباء كفر الشيخ، أن فصل التيار الكهربائي يأتي في إطار إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلا عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل علي أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك، متوجها بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدا المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.