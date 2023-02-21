فصل التيار الكهربائي عن قرى في 5 مراكز بكفر الشيخ اليوم.. اعرف المناطق

أفاد قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا، بأن التيار الكهربائي سينقطع، اليوم الثلاثاء، عن عدد من القرى والمناطق في 5 مراكز بالمحافظة، بدءاً من الساعة 8 صباحاً حتى 3 عصراً، أي لمدة 7 ساعات.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال القطاع، إن القرى والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء، اليوم، هي قري «خليج بحري، والبصراط، والملاوح، وأرض الجميعة، والقني وتوابعها، وبرمبال، وجزء من منية المرشد، والبرانية وتوابعها، والشاعر وتوابعها»، بمركز مطوبس، و«مجلس قروي العباسية والقري التابعة لها»، بمركز الرياض، وقري «15، و76، و77، و79 المنصور»، بمركز الحامول، و«وكلش وتوابعها، والمنشة الشرقية وتوابعها، والمنشة الغربية وتوابعها، ومحطة مياه الشرب، ومحطة المجاري، ومنطقة اللوكس، ومنطقة الحضانة، وعمارات بنك الإسكان بشارع الخليفة»، بمركز كفر الشيخ، و«حلمي حسين وتوابعها»، بمركز بيلا.

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

وذكر القطاع، أن فصل التيار الكهربائي يأتي لإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلاً عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل علي أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك.

رفع كفاءة الخدمة

وتوجه قطاع كهرباء كفر الشيخ، بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.