النائبة رغدة نجاتي تطالب بالتوسع في توفير المنح التعليمية لطلاب الجامعات

أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أهمية توفير المنح الدراسية لطلاب الجامعات، مشيرة إلى أن ذلك النهج يزيد من تنوع فرص التعليم أمام الطلاب ويساعد على تأهيلهم علميا بشكل جيد.

تسليم 200 منحة لطلاب الجامعات

وأشادت النائبة في تصريحات صحفية لها، اليوم، بالإعلان عن تسليم 200 منحة لطلاب الفرقة الأولى بالجامعات التكنولوجية لتمويل دراستهم على مدار أربع سنوات، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المُوقع بين وزارة التعليم العالي ومؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومجموعة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، لإطلاق مبادرة «تكافؤ» لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين غير القادرين على استمرار تفوقهم بمنح دراسية تُغطي قيمة المصروفات الدراسية.

وأكدت النائبة أن هذه المنح تؤهل خريجي الجامعات التكنولوجية لسوق العمل، وهو ما يلبي متطلبات قطاع الصناعة من التقنيين والفنيين الماهرين، بما يواكب توجه مصر في تطوير وتنمية الصناعة.

أهمية مبادرة تكافؤ

وأشارت عضو البرلمان، إلى أنه في ظل اهتمام الدولة ورؤيتها 2030 بشأن الاهتمام بالتعليم الفني والتقني فإن هذه المبادرة تساهم في الحفاظ على ثروة مصر البشرية، وهو ما يمثل أهمية قومية لدعم الاقتصاد الوطني.

وطالبت رغدة نجاتي، بالتوسع في توفير وإتاحة تلك المنح الدراسية بمختلف مجالات التعليم الجامعي، بالتنسيق بين منظمات المجتمع المدني ومختلف الجامعات الخاصة والأهلية، مشيرة إلى أن ذلك الدور لا يقل أهمية عن أي دور تنموي تقوم به هذه المنظمات، لاسيما وأنه بمثابة استثمار في الشباب وطلاب الجامعات وإعداد جيل قادر على مواجهة التحديات.

توفير منح تعليمية بالجامعات الأجنبية

وشددت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على الحكومة ضرورة التوسع في توفير منح تعليمية بالجامعات الأجنبية سواء بالداخل أو الخارج، بما يساهم في رفع المستوى التعليمي والبحث العلمي، وتعظيم الاستفادة منه.

وقالت الدكتورة رغدة نجاتي: «التوسع في توفير تلك المنح التعليمية، من شأنه إضافة خبرات تعليمية للطلاب وتوفير فرص تتماشى مع أحدث البرامج التعليمية وتتماشى مع التطور التكنولوجي في كافة المجالات».