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مجلس النواب يستقبل وفداً من مجلس الشورى بمملكة البحرين

كتب:

محمد يوسف
01:21 م | الثلاثاء 28 فبراير 2023
مجلس النواب يستقبل وفداً من مجلس الشورى بمملكة البحرين

مجلس النواب يستقبل وفداً من مجلس الشورى بمملكة البحرين

استقبل مجلس النواب صباح اليوم، وفداً من الأمانة العامة لمجلس الشورى بمملكة البحرين، حضر أعضاؤه جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس للتعرف عن قرب على مهام مجلس النواب ودوره التشريعي والرقابي وآلية المناقشات بالجلسات العامة.

كلمة ترحيبية بوفد مجلس الشورى

وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة ترحيبية بوفد مجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة، كما استقبل المستشار أحمد مناع أمين عام المجلس -بمكتبه- وفد مجلس الشورى البحريني، وخلال اللقاء قدم أمين عام مجلس النواب نُبذة عن طبيعة عمل ودور مجلس النواب، خاصة الدور التشريعي والرقابي ودور الأمانة العامة بالمجلس.

طبيعة عمل مجلس النواب

وعقب انتهاء اللقاء، نظم المجلس جولة لوفد مجلس الشورى البحريني في أروقة المجلس شملت زيارة مُتحف المجلس ومكتبة المجلس، وخلال تلك الجولة استمع الوفد لشرح مُفصل حول طبيعة عمل مجلس النواب وتاريخ الحياة البرلمانية المصرية العريقة والتي تعود لأكثر من 150 عاماً.

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