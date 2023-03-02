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السيسي لـ«متطوعي حياة كريمة»: فخورون بما تقدمونه لبلدكم

كتب:

محمد أيمن سالم
11:24 ص | الخميس 02 مارس 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للشباب المتطوعين في مشروعات حياة كريمة على مستوى محافظات الجمهورية كافة، لمشاركتهم في العمل الخيري، الذي يهدف لتحسين حياة المصريين.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته على هامش جولة في محافظة المنيا، تفقد خلالها مشروعات «حياة كريمة»: «نحن سعداء بما يحدث، وفخورون بما تقدمونه لبلدكم من تطوع».

وطالب الرئيس، الشباب المتطوعين، بألا يحرموا باقي شباب المحافظة الصغار في السن من المشاركة في العمل الخيري، متابعا: «علموهم أنّ العمل التطوعي أمر عظيم من أجل مصر، انظروا إلى محافظتكم وما تمّ فيها من تطوير، بإمكاننا أن نجعلها أفضل وأفضل».

 

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