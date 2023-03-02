الرئيس السيسي يصفق لطفل اخترع لعبة خلال تفقده مشروعات حياة كريمة بالمنيا

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع طفل اخترع لعبة، خلال تفقده مشروعات مبادرة حياة كريمة في محافظة المنيا، بقرية المعصرة، وفقا لما نقلته قناة «إكسترا نيوز».

وقال الطفل للرئيس السيسي: «المعدات دي ممكن تكون غالية شوية، لكننا بنستهدف أن يفكر الطفل ويصنع لبعته في مصر وعلى طريقته الخاصة، وليس شراءها، ونحرص على أن يخترع الطفل لعبته ويتسلى بها».

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه له قائلا: «بتتكلف كام يا محمد؟!»، وردت إحدى المعلمات قائلة: «جابوا لنا المعدات بـ56 ألف جنيه».

ورد الطفل قائلًا: «يأتي ذلك في إطار التحول الرقمي، وجمعنا أكثر من لعبة»، وأعجب الرئيس بحديث الطفل وصفق له، كما صفق له الحضور جميعا.