«المعصرة» أول قرية يزورها الرئيس السيسي في المنيا.. مشروعات وتطوير

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية المعصرة بمركز ملوي، وهي مدرجة كقرية نموذجية في المبادرة الرئاسية حيث شهدت أعمال تطوير وتحديث كبيرة غيرت وجه الحياة في القرية.

مشروعات حياة كريمة في المنيا

وتشمل مشروعات حياة كريمة في قرية معصرة ملوي بجنوب محافظة المنيا:

1- الوحدة الصحية بالمعصرة «تطوير شامل» وحدة للإسعاف «إنشاء جديد»، وذلك في إطار الإرتقاء بالمنظومة الصحية بالقرية وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

2- توسعة 3 مدارس وهي (مدرسة عزبة جاد الله الابتدائية بسعة 13 فصلا، ومدرسة الشهيد مدحت صالح الابتدائية بعدد 15 فصلا، مدرسة وحدة معصرة ملوي بعدد 12 فصلا) ، بالإضافة الى تطوير ورفع كفاءة 4 مدارس أخرى (مدرسة معصرة ملوي الإعدادية المشتركة (ث. ع)، ومدرسة عزبة جاد الله الابتدائية ومدرسة المعصرة الابتدائية، مدرسة معصرة ملوى الثانوية) .

3- الصرف الصحي والوصلات المنزلية الخاصة به بالقرية، وإحلال وتجديد محطة مياه الشرب وإحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية لمياه الشرب.

4- مركز تنمية الأسرة ورفع كفاءة وتطوير وحدة اجتماعية بالقرية.

5- مد وتحسين أداء شبكة الكهرباء، كما تم توفير خدمة الغاز الطبيعي للتيسير على الأهالي والمواطنين من أبناء القرية.

دعم شبكات الألياف الضوئية

6- دعم شبكات الألياف الضوئية، وتركيب بوكسات ألياف ضوئية «إنشاء جديد»، وتركيب أحد محطات المحمول (أبراج محمول ) «إنشاء جديد» وجار العمل على تركيب برج اخر لدعم شبكة الهواتف المحمولة وتيسير عملية الاتصال

7- مكتب بريد «إنشاء جديد» ودخوله الخدمة لتوفير كافة الخدمات التي تتيحها هيئة البريد المصري لأهالي القرية والقرى المجاورة تيسيراً على المواطنين.

8- رصف الطرق الداخلية، وتطوير وإحلال وتجديد محطة السكة الحديد بالمعصرة.

9- مكتبة حياة كريمة «كتابك» لرفع مستوى الوعي العام في المجتمع.

10- مجمع خدمي وآخر زراعي لتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والتوعية للمزارعين وتوفير الأسمدة والمبيدات واستلام المحاصيل لأهالي القرى، حيث تضم المجمعات الزراعية وحدات بيطرية وجمعيات زراعية ومراكز إرشاد زراعي وتجميع ألبان.

11- مركز شباب المعصرة.

12- سوق وموقف حضاري للقضاء على ظاهرة الاسواق العشوائية وانتشار الباعة الجائلين وتيسير حركة المرور للمواطنين والسيارات.