كيف غيرت شبكة الطرق الجديدة الحياة بمحافظة المنيا؟.. تقرير رسمي يجيب

نفذت الهيئة العامة للطرق والكباري، عدداً من المشروعات المهمة من طرق وكباري ومحاور تنموية بمحافظة المنيا، انطلاقاً من الاهتمام بأعمال التنمية لصعيد مصر، لربط التجمعات التنموية الصناعية شرق النيل بالمناطق الزراعية غرب النيل بالتجمعات السكانية في المنيا، واستيعاب حركة النقل الثقيل من المحاجر ونقل البضائع بإنشاء حارات بتقنية الرصف الخرساني.

شبكة الطرق والكباري الجديدة غيرت منظومة النقل بالمنيا

غيّرت شبكة الطرق والكباري الجديدة بمحافظة المنيا، شكل منظومة النقل بالمحافظة سواء حركة المواطنين أو البضائع، فوفق تقرير رسمي حصلت عليه «الوطن» من الهيئة العامة للطرق والكباري، فتم تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كيلومترا بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه وتطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من المنيا حتى ديروط بطول 52 كيلومترا والمسافة من «السباعية وإدفو وأسوان وتوشكى» بطول 344 كيلومترا بتكلفة إجمالية 8 مليارا جنيه.

وبحسب التقرير فتم تنفيذ أعمال ازدواج الطريق الزراعي بني سويف / المنيا في المسافة من مطاي حتى المنيا بـ2 حارة / اتجاه لتسهيل حركة سير المواطنين والنقل والحد من الحوادث، كما عملت الهيئة على تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي المنيا / القوصية بطول 60 كيلومترا ليصبح الطريق 3 حارات في كل اتجاه وإنشاء طريق خدمة للشاحنات شاملاً 4 نفق، ليكون طريقاً محوراً يربط العديد من محافظات الصعيد بالقاهرة ومن ثم هو محور استراتيجي يستخدمه مئات الآلاف يومياً ذهاباً وإياباً، ويسهم في استيعاب حركة النقل الثقيل من المحاجر ونقل البضائع بإنشاء حارات بتقنية الرصف الخرساني، فضلاً عن دوره في فصل الشاحنات عن باقي الحركة المرورية مما يساهم في رفع معدلات السلامة والأمان وسيكون جزءً من محور القاهرة / كيب تاون.

تطوير محور سمالوط التنموي على النيل

كما اشتملت أعمال تطوير بنية الطرق والكباري في المنيا، محور سمالوط التنموي على النيل وهو محور متكامل بطول 24 كيلومترا وعرض 21 مترا وعدد 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه ويشملة 47 عمل صناعي بـ30 كوبري صناعي و17 نفقا، والهدف منه هو ربط التجمعات التنموية الصناعية شرق النيل بالمناطق الزراعية غرب النيل بالتجمعات السكانية في المنيا.

تمثلت الكباري التي تم إنشاءها في محافظة المنيا، في كوبري مزلقان أبو قرقاص وكوبري أعلى مزلقان مغاغة قبلي وكوبري أعلى مزلقان بني مزار وترعة الإبراهيمية، فضلاً عن التخطيط لتنفيذ محور أبو قرقاص ومغاغة.