كشف لغز العثور على جثة مسجل خطر في القليوبية.. «خلافات مالية أنهت حياته»

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، بالعثور على جثة أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بدائرة القسم، متوفى إثر إصابته بعيار ناري في الرأس، وعثر بيده على مطواة.

وبسؤال أحد شهود الواقعة قرر أنّه حال وجوده بمكان الواقعة تلاحظ حدوث مشاجرة بين المتوفى وآخر، أطلق خلالها الأخير عيارا ناريا من فرد محلي تجاه المتوفى فأحدث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالهرب.

وجود خلافات مالية

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية سابقة بينهما، كما أرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.