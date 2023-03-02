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ضبط شخصين بالقليوبية بتهمة الإتجار في الأسلحة النارية والبيضاء

كتب:

محمد بركات
11:50 ص | الخميس 02 مارس 2023
وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط شخصين مقيمان بمحافظة القليوبية حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة قليوب، وبحوزتهما طبنجة، و9 فرد محلي، و11 طبنجة صوت وعدد من طلقات الخرطوش، و230 سلاحا أبيضا ومبلغ مالي، وهاتفي محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما وهاتفي المحمول للاتصال بعملائهما.

وفي سياق آخر، شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، أسفرت جهودها خلال شهر فبراير عن ضبط عدد 3143 قضية تسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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