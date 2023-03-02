«اقتصادية قناة السويس»: نتطلع لمزيد من التعاون لتعظيم الاستثمارات اليابانية

التقى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهيروشي أوكا سفير اليابان لدى القاهرة، وذلك خلال اللقاء الثنائي الذي جمعهما اليوم، على هامش منتدى الأعمال المصري الياباني، حيث تناول اللقاء عرض أهم نتائج زيارة وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدولة اليابان، والتي سمحت لوفد الهيئة بلقاء أكثر من 100 شركة يابانية، بالإضافة إلى الاجتماعات الثنائية مع مختلف الشركات.

كما التقى أيضاً ونوبوهيكو ساساكي، رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية Jetro لمناقشة رغبة بعض الشركات اليابانية للتواجد داخل السوق المصرية من خلال المنطقة الاقتصادية لفناة السويس، وسبل تعزيز الاستثمارات اليابانية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة.

وفي ذات السياق؛ شارك رئيس المنطقة الاقتصادية بمنتدى الأعمال المصري الياباني، المنعقد بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تحت رعاية منظمة التجارة الخارجية اليابانية «JETRO»، من خلال جلسة عن بيئة وفرص الاستثمار والأعمال في مصر، حيث استعرض أنشطة المنطقة الاقتصادية المختلفة والحوافز والمزايا الاستثمارية بها، كما تم استعراض عدد من نماذج التعاون مع الجانب الياباني المتمثل في بعض الشركات العاملة داخل المنطقة في المجالات اللوجستية والتصنيعية، كما أشار إلى مناخ الاستثمار الجاذب في ظل تطوير منظومة تقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات لتسريع وتيرة العمل بالمنطقة، وأوضح موقف التطوير بشتى عناصر المنطقة لخدمة الصناعة والتجارة الدولية، وأوضح أهمية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية لدعم حركة الاستيراد والتصدير للمواد الخام الأولية والمنتجات النهائية.

وخلال كلمته عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ذكر أهم ما تتمتع به المنطقة من مزايا وإعفاءات وسهولة في أداء الأعمال والنفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع كثير من الدول، إلى جانب أنه ثمن العلاقات الاقتصادية الوطيدة بين مصر واليابان وأشار إلى التعاون بين الاستثمار الياباني والمنطقة الاقتصادية حيث يوجد مصنع سرايا بالمنطقة الصناعية بالسخنة كما أن شركة تويوتا تسوشو اليابانية واحدة من الشركات ضمن التحالف العالمي صاحب امتياز تشغيل محطة الرورو بشرق بورسعيد، وفي نهاية كلمته أعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون خاصة بعد الزيارة الناجحة لوفد الهيئة إلى دولة اليابان والتي أعلنت عن مزيد من أوجه التعاون بين الاستثمار الياباني والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المستقبل القريب في عدد من القطاعات منها قطاع توطين صناعة الوقود الأخضر والصناعات المكملة والمغذية له.