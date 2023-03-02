السيسي: نحاول تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن الأزمات العالمية على المواطن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ العالم بأكمله يمرّ بأزمة حقيقية، والدولة تحاول قدر الإمكان بالجهد والعمل، تخفيف الآثار السلبية، كما تحاول ألا تنعكس على المصريين أكثر من اللازم.

وتابع السيسي، خلال افتتاح مشروعات تنموية ضمن مبادرة حياة كريمة في المنيا: «شعب مصر العظيم، إنّ مصر الوطن الأعظم الذي ننتمي إليه وينتمي إلينا، هو منتهى الأمل وغاية الحلم، وأبناءه الذين واجهوا التحديدات منذ كتب التاريخ على أرضه، هم وحدهم القادرون على صون مقدراته وصناعة حلمه»، مضيفا: «سنعمل ونعمل مرددين بقوة وعزيمة تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحصا مصر».

وأضاف الرئيس السيسي: «أثناء لقائي بأهالي المنيا في فترة الإفطار، بنت شابة سألتني أنت مش خايف؟، فأجبتها بـ(لا)»، مضيفًا: «هي تقصد أنّها تريد الاطمئنان على الغد، وهذا أمر مهم».

وتابع الرئيس: «هما دايما عايزين يفقدوكم الثقة في أنفسكم أولا وفينا ثانيًا، وأنا مش قلقان خالص، وبالإجراءات اللي بنعملها هدفنا نخفف الآثار الصعبة الناتجة عن الأزمات العالمية على الناس كلها».