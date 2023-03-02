السيسي يوجّه بزيادة الفئات المالية الممنوحة لمستفيدي تكافل وكرامة بنسبة 25%

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي، من 24 ألف جنيه ليكون 30 ألف جنيه سنويا، كما وجّه بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريا، اعتبارا من أول أبريل 2023.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية افتتاح مشروعات تنموية ضمن مبادرة حياة كريمة في المنيا، أنّه في كل أزمة منحة، وبعدها مكتسبات، وأعبر لكم بكل وضوح أنّ المواطن هو نصب عيني، وحياته هي الهدف المحدد الذي لا نحيد عنه.

وأكمل الرئيس السيسي: «بقدر شعوري بحجم الضغوط التي نواجهها في الوقت الحالي، أثق في قدراتنا وتجرّدنا على تجاوز التحديات، ونتابع عن كثب شواغل الشارع المصري».