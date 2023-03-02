عالم الزلازل الهولندي يفجر مفاجأة حول توقعاته: أنا مش دجال «خاص»

استطاع العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، أن يصبح محط أنظار العالم بعد سلسلة من تنبؤاته حول الزلازل وأماكن وقوعها أثارت رعب العالم، لاسيما وأن نجمه بزغ فور وقوع زلزال تركيا وسوريا المدمر الذي توقعه قبل السادس من فبراير الماضي بعدة أيام، ما جعل عدد المتابعين لديه يزداد بشكل جنوني.

اعتاد العالم الهولندي إثارة الجدل بتصريحاته وتوقعاته حول الزلازل وتحديد التوقيت الخاص بحدوثها، قبل أن يعود للساحة من جديد بعد توقعاته لحدوث زلزال بداية شهر مارس الجاري، حيث أثارت توقعاته الشكوك.

العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، اختص «الوطن» بأول تصريح لوسيلة إعلام مصرية بعد العديد من المحاولات للتواصل معه منذ يوم السادس من فبراير الماضي، حيث كان سؤالنا الذي وجه إليه مباشرة «هل أنت عالم أم دجال؟».

العالم الهولندي: لا استخدم علم التنجيم في رصد الزلازل

«الفرق الرئيسي بين طريقتي في التنبؤ بالزلازل وعلم التنجيم هو أنني أراقب النظام الشمسي بأكمله، بينما يراقب المنجمون بشكل أساسي الأرض في المركز، كما أن هناك المزيد من الاختلافات، أنا لا أفسر الكواكب مثل المنجمين، كما أنني لا أستخدم الأبراج»، بهذه الجملة بدأ الهولندي فرانك هوجربيتس، حديثه لـ«الوطن».

وأضاف هوجربيتس: «لا استخدم علم التنجيم لست منجما أو دجالا، لقد طورت برنامجي الخاص (Solpage) لأنه لا يوجد برنامج في علم الفلك أو علم التنجيم كان مناسبا للبحث الخاص بي».

واختتم العالم الهولندي حديثه لـ«الوطن»: «بحثنا يعتمد بنسبة 100٪ على الملاحظة، وليس على أي نظام عقائدي أو كتب تنجيم، لا يوجد منجمون يعملون في معهد الرصد الهولندي».