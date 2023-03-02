زلزال روسيا يضرب مناطق مختلفة بقوة تتجاوز 5 درجات على مقياس ريختر

ضرب زلزال روسيا اليوم، عددا من المناطق، بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، وذلك على بعد 59 كيلومترا من شرق شيكوتان وعلى عمق 40 كيلومترا، ولم ترد أنباء عن وقوع أي أضرار.

تفاصيل زلزال روسيا

ومن جانبه، قال المكتب المحلي لهيئة الجيوفيزياء التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، إنّ مركز زلزال روسيا اليوم، كان على بعد 183 كيلومترا جنوب شرق جزيرة إيتوروب التابعة لجزر الكوريل، ولم ترد أي معلومات عن سقوط ضحايا أو مصابين جراء الزلزال.

وكشفت الهيئات المختصة الروسية، أنّ روسيا شهدت أمس وقوع زلزال، كانت قوته 5 درجات على مقياس ريختر في مياه المحيط الهادئ بالقرب من جزر الكوريل الروسية، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

زلزال روسيا.. ضرب جزر الكوريل

وشهدت أيضا جزر الكوريل العديد من الهزات الأرضية خلال عديد الأيام الماضية، وتراوحت شدتها بين 3 إلى 5.5 درجات على مقياس ريختر، ويعد ذلك ثالث أقوى زلزال ضرب منطقة جزر الكوريل.

وتمتد جزر الكوريل الروسية على شكل قوسين تفصل بحر أخوتسك عن المحيط الهادئ، وتكون على مسافة تقرب نحو 1200 كيلومتر وتبلغ مساحتها الكلية 10.5 ألف كيلومتر مربع وعدد ساكنها أكثر من 19 ألف نسمة.

اليابان أكثر الدولة عرضة لزلزال

وتكون الجزيرة على شكل سلسلتين متوازيتين هما السلسلة الكبرى والصغرى ويحتويان على 30 جزيرة كبيرة وعدداً كبيراً من الجزار الصغيرة ويدخلون جميع هذه الجزر ضمن مقاطعة ساخلين الروسية.

ويتعرض العالم كافة لهزات أرضية لكن بعض الدول تواجه مخاطر كبيرة من الزلزال، ولكن هناك دول من الممكن أن تتعرض لزلزال يومياً مثل اليابان وإندونيسيا وخاصة اليابان، لأن البلاد تقع في منطقة نشطة زلزالياً إلى حد كبير ولديها كثافة زلزالية عالية للغاية.