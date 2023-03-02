أمريكا: لم نكتشف دليلا على تسرب كورونا من مختبر لكن لا نستبعد

قال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن، إن أميركا لم تتمكن من تحديد أصل كورونا لكن نظرية التسرب من المختبر حقيقية للغاية، متابعا: «بلادي لم تكتشف أي دليل على أن كورونا أصله برنامج تسليح بيولوجي لدولة ما».

وتابع بلينكن خلال كلمة له مساء اليوم، نقلتها قناة «العربية»: «نظرية تسرب كورونا من المختبر غير نهائية، وإن كانت معقولة للغاية».

وانتشر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، في نهاية عام 2019 في مدينة ووهان الصينية، وأصبح وباءا عالميا في مارس 2020، وسط اتهامات لدولة الصين بنشر الفيروس الذي تم إيجاد لقاحات لعلاجه في عدة دول، منها روسيا والصين والولايات المتحدة والبرازيل وإيران.