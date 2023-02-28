مجلس الأمن الأمريكي: الاستخبارات ما زالت تبحث عن سبب ظهور جائحة كورونا

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن الحكومة الأمريكية لم تتوصل بعد إلى توافق في الآراء بشأن كيفية ظهور فيروس كورونا على الرغم من التقارير الإخبارية التي تفيد بأن وزارة الطاقة خلصت إلى أن الفيروس قد تسرب على الأرجح من مختبر بالصين.

البحث عن الحقيقة

ونقلت صحيفة بوليتيكو عن كيربي، في تصريح صحفي اليوم: «أجهزة الاستخبارات والحكومة ما زالوا يبحثون هذا الأمر، ولم يكن هناك استنتاج نهائي، لذلك من الصعب بالنسبة لي أن أقول، ولا ينبغي أن أشعر أنني يجب أن أدافع عن التقارير الصحفية بشأن إشارات أولية أو احتمالات، فالرئيس بايدن يريد الحقيقة».

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال، ذكرت أن وزارة الطاقة توصلت إلى نتيجة تتمتع بـ«ثقة منخفضة»، تدعم ما يسمى بنظرية تسرب فيروس كورونا من مختبر في الصين وهي نتيجة سرية تمت مشاركتها مع البيت الأبيض وأعضاء الكونجرس، في الوقت الذي لم يؤكد كيربي أو ينفي التقرير.

اتهامات بالتستر على أصل الفيروس

وقالت صحيفة بوليتيكو، إن النتائج التي تم الإبلاغ عنها من قبل وزارة الطاقة منحت فرصة لبعض المشرعين الجمهوريين الذين زعموا، دون دليل، أن المسؤولين الفيدراليين تستروا على أصل فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من مليون أمريكي، وقالت وكالات أخرى حكومية إن الأدلة تشير إلى ظهور الفيروس بشكل طبيعي في الصين قبل انتقاله إلى البشر، وطالب اثنان من الجمهوريين يقودان تحقيقات مجلس النواب بشأن فيروس كورونا اليوم، بأن تقدم وزارة الطاقة ووزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي بوثائق تتعلق بالقضية.

من جانبها، رفضت وزارة الطاقة الامريكية التعليق على مقال «وول ستريت جورنال»، قائلة على لسان المتحدث الرسمي: «تواصل وزارة الطاقة دعم العمل الشامل والحذر والموضوعي في الاستخبارات للتحقيق في أصول فيروس كورونا، كما وجه الرئيس بايدن».