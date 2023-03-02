الرئيس يعلن حزمة قرارات «حماية اجتماعية» أثناء افتتاح مشروعات قومية وتنموية كبرى بالمنيا

فى المنيا «عروس الصعيد» ومن قبلها سوهاج وأسوان والإسكندرية والدقهلية وغيرها، تتواصل جولات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى محافظات الوجهين القبلى والبحرى.. جولات تشهد تحركات ميدانية يفتتح الرئيس خلالها مشروعات قومية وتنموية كبرى، وحوارات مباشرة بين الرئيس والمواطنين وحديث كاشف عن الأوضاع المعيشية الراهنة والتحديات التى تواجه الدولة المصرية داخلياً وخارجياً.

الخميس 2 مارس 2023 يوم فارق فى تاريخ محافظة المنيا، فقد شهد افتتاح عدد هائل من مشروعات التنمية وأعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتحالف الوطنى بالمحافظة.. مشروعات تتكامل مع باقى الأعمال التى تنجزها الدولة، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى معرض حديثه عن «بناء خارطة جديدة للوطن بعزائم المصريين جميعاً، بما يعكس القدرة على المضى فى استكمال مسيرة البناء والتنمية والإرادة الوطنية لاستعادة الوطن والحفاظ على بقائه واسترداده ممن أرادوا سلب هويته».

حديث التحديات كان حاضراً فى كلمة الرئيس، أمس، أمام أهالى المنيا، وأبرزها تداعيات الأزمة العالمية ومن قبلها جائحة كورونا، وتأثر سلاسل الإمداد والأمن الغذائى عالمياً، وهو ما تواجهه مصر بحزمة إصلاحات اقتصادية وحماية اجتماعية موسعة، تستهدف احتواء آثار تلك الأزمة وحماية الفئات الأكثر تضرراً، توازياً مع مواجهة حملات تشكيك وتشويه بائسة لا تنتهى.

ومن المنيا، أعلن الرئيس «السيسى» عن حزمة قرارات تستجيب لشواغل الرأى العام فى مصر، وتهدف لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، يتصدرها «رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبى وزيادة معاشات تكافل وكرامة»، وذلك وسط تعهد من القيادة السياسية بمواصلة العمل لتجاوز الأزمة التى يعانى منها العالم كله، وتحسين جودة حياة المواطنين.