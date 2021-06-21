7 سنوات غيرت وجه عروس الصعيد.. تعرف على إنجازات المنيا

أكد محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، أن مصر دخلت مرحلة تنمية حقيقية اعتباراً من عام 2014، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قيادة قطار التنمية، الذي لم يتوقف حتى تاريخه، حيث تشهد محافظة المنيا، إنجازاً كبيراً لم تحققه منذ عقود طويلة، على مستوى كافة القطاعات، مما ساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في جميع الخدمات، من خلال تنفيذ مشروعات ضخمه بجميع مراكز المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى لا زال العمل يجرى بها.

وأشاد محافظ المنيا بما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وما شهدته من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضة اقتصادية وعسكرية وتصدي للإرهاب الأسود، مؤكداً أنه خلال هذه السنوات استطاعت قيادة مصر الرشيدة أن تثبت أركان الدولة، وتعيد بناء مؤسساتها الوطنية، وتستعيد مكانتها على المشهد الدولي، وإحداث نهضة تنموية كبرى في جميع ربوع مصر بوجه عام، وفي محافظة المنيا على وجه الخصوص.

وجاءت مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، التي تم إطلاقها فى يناير 2019 ، واستفاد من المرحلة الأولى 6 قرى بمحافظة المنيا، وهي «الشيخ مسعود، وكفر المغربي» بمركز العدوة، و«أولاد الشيخ» بمغاغة، و«جزيرة شيبة» بأبو قرقاص، و«الشيخ عبادة» بملوي، و«وزعبرة» بديرمواس، وتم تنفيذ مشروعات خدمية بتلك القرى بإجمالي تكلفة 124.4 مليون جنيه.

كما تم إدراج عدد 19 قرية أخرى بالمرحلة الثانية بمبادرة «حياة كريمة»، وهي قرى «النصر 6، وبني وركان، والعقلية، والتحرير، وطنبدي، والسلام، والنجاح، وعزبة الخليل إبراهيم، والهمة رقم 1، والوفاء، وجبل الطير، والأمل، والكمال، وجريس، والشيخ شبيكة، وأبو قلتة، ودلجا، ونزلة محمود، وأبو خلقة، بإجمالي تكلفة 466 مليون جنيه.

ويبلغ إجمالي عدد القرى التي استفادت من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمرحلتيها الأولى والثانية، بمحافظة المنيا، 25 قرية، موزعين على 9 وحدات محلية بالمحافظة، فيما بلغ المستفيدين من مشروعات المبادرة نحو 264 ألف نسمة، بإجمالي ااستثمارات 590.4 مليون جنيه.

كما يستهدف المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، و757 تابعاً، وتضم مراكز أبو قرقاص وملوي والعدوة ومغاغة ودير مواس، بتكلفة تصل تقريباً إلى 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد، لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة، وتوصيل الخدمات والمرافق لقرى الريف المصري، وفقاً لرؤية مصر 2030.

وفي إطار مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة، والااستهداف الجغرافي لمحافظة المنيا، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2021، تم تنفيذ مشروعات الخطة لقطاعات الكهرباء والرصف والكباري وتحسين البيئة وتدعيم ااحتياجات الوحدات المحلية وقطاع الأمن والإطفاء والمرور، ضمن مشروعات الاستهداف الجغرافي بالقرى الأكثر احتياجاً، بإجمالي تكلفة استثمارية 2 مليار و37 مليون و853 ألف جنيه.