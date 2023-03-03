أمريكا اللاتينية تعلن الطوارئ بعد وفاة 15 شخصا في بيرو بسبب «حمى الضنك»

أعلنت دول أمريكا اللاتينية، حالة الطوارئ بعد انتشار حمى الضنك، التي تسببت مؤخرا فب وفاة 15 شخصا بمدينة بيرو، بالإضافة إلى آلاف الإصابات في مختلف الدول الأخرى، وذلك بعد أن سجلت البرازيل أعلى معدل وفاة بالفيروس والذي وصل إلى 1000 شخص، تزامنًا مع انتشار أنفلونزا الطيور التي أجبرت عدد من الدول على اتباع إجراءات صارمة لمنع انتشاره.

9 آلاف إصابة و15 وفاة في بيرو

وأشارت صحيفة «انفوباى» الأرجنتينية إلى أن في بيرو سجلت 9 آلاف إصابة و15 وفاة منذ بداية عام 2023، وأصدرت وزارة الصحة، قبل أيام، إنذارًا وبائيًا لـ «حمى الضنك»، وقال بيان وزارة الصحة: «هناك زيادة بنسبة 73.64% من الحالات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 حيث تم تسجيل 5332 حالة إصابة و13 حالة وفاة».

المرض ينتقل عن طريق لدغة بعوضة

كما أوضحت وزارة الصحة، أن حمى الضنك مرض معقد ينتقل عن طريق لدغة بعوضة، وهي حشرة تنقل أيضًا «زيكا» و«الشيكونجونيا»، ووجودها شائع جدًا في المناطق الحارة والاستوائية، مثل الساحل الشمالي والغابات.

وفى كولومبيا، تأتى حالات حمى الضنك من 31 مقاطعة وخمس مقاطعات: «بارانكويلا، ميتا، توليما، سوكري، أتلانتيكو، كارتاخينا، لا جواخيرا، نورتي دي سانتاندير، قرطبة وهويلا»، وتمثل 63.9% من الحالات على الصعيد الوطني.

أما في البرازيل، فقد وافقت الوكالة الوطنية للرقابة الصحية في البرازيل «Anvisa»، على تسجيل اللقاح الرباعي ضد حمى الضنك الذي تنتجه شركة الأدوية اليابانية Takeda، وسط زيادة مقلقة في الوفيات بالبرازيل.