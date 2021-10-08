بدء تجارب على أول مضاد للفيروسات قد يساعد في الوقاية من حمى الضنك

عادة ما توجد حمى الضنك، وهي مرض ينقله البعوض، في المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية حول العالم، وتنتشر فيروسات حمى الضنك في الغالب من خلال لدغة بعوض من فصيلة المصابة، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن حوالي نصف سكان العالم معرضون لخطر الإصابة بحمى الضنك، ويعرف الفيروس المسبب لها باسم (DENV)، وفقا لتقرير تم نشره على موقع«thehealthsite».

هناك أربعة أنماط من حمى الضنك مما يعني أنه يمكن أن تصاب بالعدوى أربع مرات

يمكن أن يسبب (DENV) مرضا حادًا يشبه الإنفلونزا، وعلى الرغم من أن معظم العدوى خفيفة، تعد حمى الضنك الحادة من المضاعفات المميتة التي يمكن أن تحدث في بعض الحالات، وفي بعض دول آسيا وأمريكا اللاتينية، تعد حمى الضنك الحادة سببًا رئيسيا للمرض الخطير والوفاة.

عقار جديد محتمل قد يساعد في الوقاية من حمى الضنك

وفقا لدراسة نشرت في مجلة «Nature»، لا توجد أدوية مضادة للفيروسات للوقاية من حمى الضنك أو علاجها، لكن فريق الباحثين وجدوا مضادا فعالا للفيروسات ضد حمى الضنك، يتميز المركب المضاد للفيروسات بكفاءة عالية ضد جميع سلالات حمى الضنك المعروفة ويمكن استخدامه في العلاج والوقاية.

يوضح البروفيسور يوهان نيتس، من معهد ريجا في جامعة كيه يو لوفين، والبروفيسور رالف بارتنشلاغر، من جامعة هايدلبرغ، أن العقار يمنع التفاعل بين بروتينين فيروسيين يشكلان جزءا من نوع آلة نسخ للمادة الجينية من الفيروس، إذا تم حظر هذا التفاعل، فلن يتمكن الفيروس من نسخ مادته الجينية، ونتيجة لذلك، لا يتم إنتاج جزيئات فيروسية جديدة.

أخذ جرعة منخفضة من الدواء الذي يتم تناوله عن طريق الفم وجد أنه فعال للغاية

قال الإطباء القائمون على الدراسة، إنه يتم أخذ جرعة منخفضة من الدواء الذي يتم تناوله عن طريق الفم وجد أنه فعال للغاية، حتى عندما تصل العدوى إلى ذروتها، يظل العلاج مفيدا، حيث انخفض عدد جزيئات الفيروس في الدم لدى هؤلاء المرضى بشكل كبير خلال 24 ساعة من بدء العلاج، وفقًا لبحث تم إجراؤه على الفئران، يمكن أيضا استخدام المانع للوقاية من المرض، هذه النتائج مشجعة، بالنظر إلى أن لقاح حمى الضنك الحالي يوفر حماية جزئية فقط من المرض.