منافسات في العزف والفن التشكيلي ترسم ملامح الموسم الثاني من برنامج «الدوم»

كالجواهر والأحجار النفيسة فى باطن الأرض تنتظر مَن ينفض عنها الغبار حتى تلمع وتخطف الأنظار، يجوب كشّافو الكنوز الأرجاء بحثاً عنها من الإسكندرية شمالاً إلى أسوان جنوباً، ثم مدن القناة حتى أعمق نقطة غرباً، وأصبح الجمهور على موعد مع مجموعة جديدة من المواهب مع انطلاق الموسم الثانى من برنامج اكتشاف المواهب «الدوم»، بعد النجاح الذى حققه الموسم الأول فى تقديم عدد من المتميزين فى مجالات: الغناء، التمثيل إضافة إلى تقديم البرامج.

الموهبة هى الشرط الوحيد أمام دخول بوابة «الدوم»، حيث يهدف البرنامج إلى اكتشاف المواهب الواعدة فى كل المجالات وتسليط الضوء عليها، ورعايتها وتوجيهها إلى مسارها الصحيح، ما يضع أساساً قوياً لقوة ناعمة جديدة تحافظ على الريادة المصرية، ووقع الاختيار على 95 موهوباً تم اختيارهم بعناية من أصل 25 ألف شخص تقدموا للمسابقة فى موسمها الجديد.

وشهد الموسم الثانى من البرنامج إضافة مسابقات جديدة لتقديم مزيد من المواهب فى كل مناحى الفنون، وتضمنت العزف للآلات الموسيقية بأنواعها والفنون التشكيلية سواء فى الرسم أو النحت، وتعتبر تلك المرة الأولى من نوعها التى يهتم فيها برنامج مواهب بتلك النوعية من الفنون.

المسابقة وضعت عدداً كبيراً من المواهب على طريق التمثيل والغناء وكرسي المذيع.. والموسم الأول وضع المواهب على بداية الطريق

ونجح الموسم الأول من «الدوم» فى وضع عدد كبير من المواهب على أول الطريق، بداية من مريم حسن من مرسى مطروح، التى فازت بجائزة البرنامج فى فئة التقديم التليفزيونى، وقدمت مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أشاد بأدائها الرصين والمتميز الذى يليق بإعلامية محترفة، رغم أنها لم تتجاوز الـ18 عاماً، وهو ما دفع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتعيينها فى قناة «إكسترا نيوز»، لتكون بذلك أصغر مذيعة بالقناة.

ولفت الرئيس فى كلمته خلال المؤتمر إلى أهمية برامج اكتشاف المواهب فى الوصول إلى كوادر مميزة فى مختلف المجالات، قائلاً: «مصر بها كل ما نتمناه ولكن نحن فى حاجة للوصول إليه، وهناك آليات ومبادرات يمكن من خلالها اكتشاف المواهب فى كرة القدم، الشعر، الكتابة الأدبية وغيرها من الفنون والمواهب».

ولا تعتبر «مريم»، هى النموذج الناجح الوحيد الذى قدمه برنامج «الدوم»، حيث خطا المتسابقون والفائزون خطواتهم الأولى، فأطلق أسامة عطية الفائز فى فئة الغناء، أغنية بعنوان «ماتبكيش» مع الفنانة اليونانية أندروماش ديميتروبولو، أما أسماء الجمل، الفائزة فى نفس الفئة فقد قدمت «دويتو» غنائياً مع الفنان محمود العسيلى بعنوان «طمنونى»، كما شاركت فى احتفالية افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، بحضور الرئيس، والتى قدم الفقرة الفنية بها عدد من نجوم برنامج «الدوم»: أسامة عطية، ونادين العمروسى، وأميرة الشاذلى، وعبدالرحمن صابر، وآلاء أيوب، وكروان حجاج، وفارس مصطفى، وأسامة، ما يعكس الدعم الحقيقى الذى تقدمه الدولة المصرية لأصحاب المواهب.

كما شاركت مارينا أسامة، الفائزة فى فئة التمثيل بالبرنامج فى عدد من الأعمال الدرامية، منها «إيجار قديم» بطولة الفنان شريف منير، ومسلسل «وبينا ميعاد» بطولة شيرين رضا وصبرى فواز المعروض حالياً على شاشة «dmc»، والذى يشارك به أيضاً، سعد سمير، الفائز فى نفس الفئة بالبرنامج، والتحقت المذيعة يارا مجدى، بقناة «إكسترا نيوز»، بينما نجح المطرب الشاب فارس مصطفى، أحد متسابقى الموسم الأول فى الحصول على عضوية نقابة المهن الموسيقية، بعد اجتياز اختبارات الغناء بالنقابة.