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الحكومة ترد على تداول منشور عن غلق أحد المصانع

كتب:

أسماء زايد
10:39 م | الجمعة 03 مارس 2023
هاني يونس

هاني يونس

رد هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، على منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن شكاوى من غلق مصنع، وفتح فروع له خارج مصر، قائلاً: «تواصلاً مع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنعا للشائعات والبلبلة، أي حد عنده معلومة عن المصنع ده إن وجد، يرسل لي، وسيجري التواصل فوراً لحل مشكلته».

المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء: «نبحث منذ الأمس ولم نعثر على أي معلومات»

وأضاف المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»: «نبحث منذ الأمس ولم نعثر على أي معلومات».

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