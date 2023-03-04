مصرع سائق سقط من أعلى سطح المنزل أثناء إصلاح «دش» في أكتوبر

لقي سائق مصرعه في 6 أكتوبر إثر اختلال توازنه وسقوطه من أعلى سطح المنزل بسبب تصليحه لدش، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بسقوط من علو بالحي الـ12 بدائرة القسم.

بداية البلاغ

على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم إسلام المهداوي رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص تبين تواجد جثة «م.ح» سائق 55 سنة مسجاة على ظهره مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف وتوفي في الحال.

اختل توازنه أثناء تصليح الدش

وتبين أنه أثناء قيام المتوفى بتصليح عطل في الدش وصعوده إلى سطح العقار اختل توازنه وسقط ولقي مصرعه في الحال، تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلي النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.